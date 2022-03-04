Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

На участке в районе Онежской набережной в конце марта запретят остановку транспорта.

Как сообщили в администрации карельской столицы, с 27 марта начнет действовать запрет на остановку транспорта в районе пересечения проспекта Карла Маркса и аллеи Журналистов, рядом с водным вокзалом Петрозаводска.

Предполагается, что ограничения повысят безопасность на данном участке для водителей и пешеходов. Кроме того, запрет остановки облегчит движение туристических автобусов — они по-прежнему смогут здесь останавливаться.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.