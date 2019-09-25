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Новости. Общество
13:07, 25 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Схема движения в центре Петрозаводска изменится из-за празднования 75-летия освобождения Карелии

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Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации.

В пятницу, 27 сентября, с 20.00 будет запрещена остановка на проспекте Карла Маркса, площади Ленина и по Заводской линии.

В субботу, 28 сентября, с 9.00 до 20.30 будет закрыто движение по проспекту Карла Маркса от Пушкинской до улицы Куйбышева. С 15.00 до 16.00 – по площади Ленина, по улице Гоголя от улицы Герцена до Заводской линии, по Заводской линии и улице Фридриха Энгельса от проспекта Ленина до одноимённой площади.

С 16.00 до 17.00 будет закрыто движение по проспекту Карла Маркса, от него по улицам Дзержинского (до улицы Свердлова) и Кирова (до улицы Германа Титова), а также по улице Куйбышева (от улицы Германа Титова до площади Кирова) и улице Правды (от Казарменской улицы до площади Кирова).

Также с 9.00 28 сентября до 21.00 29 сентября будет закрыт заезд на площадь Кирова со стороны улицы Куйбышева.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

Подробнее с программой самого праздника можно познакомиться на сайтах АПГО и «Панорама культуры Петрозаводска»

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