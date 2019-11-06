Схема движения в центре Петрозаводска изменится на время праздничной демонстрации

Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения ДТП на время проведения массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 7 ноября, с 12.00 до 13.30 будет закрыто движение на площади Ленина, а также запрещен въезд на нее с прилегающих улиц. В пешеходные зоны превратятся улица Фридриха Энгельса от проспекта Ленина, а также участок улицы Гоголя от улицы Герцена и Заводская Линия.

С 13.00 до 14.00 будет закрыто движение на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), а также на прилегающих к нему улицах: Дзержинского (от улицы Свердлова), Кирова и Куйбышева (от улицы Германа Титова). Помимо этого, будет запрещён проезд по улице Правды (от Казарменской улицы до площади Кирова).

Поворот на площадь Кирова с улицы Правды закрыт до 15.00 8 ноября.

Напомним, праздничная демонстрация и митинг состоятся в Петрозаводске в годовщину революции.