Праздничная демонстрация и митинг состоятся в Петрозаводске в годовщину революции

КПРФ приглашает жителей и гостей Петрозаводска на праздничные мероприятия в четверг, 7 ноября.

В четверг, 7 ноября в Петрозаводске состоятся мероприятия, посвященные 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, сообщили в карельском отделении КПРФ.

"Ждём всех в колоннах КПРФ на демонстрации и митинге в Петрозаводске в честь годовщины Великого Октября. С праздником, дорогие товарищи!".

Сбор участников в 12.30 на площади Ленина у Вечного огня. В 13 часов – начало шествия по проспекту Карла Маркса до площади Кирова. В 13.20 митинг на площади Кирова.