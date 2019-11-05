08:20, 05 Ноября 2019
Праздничная демонстрация и митинг состоятся в Петрозаводске в годовщину революции
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КПРФ приглашает жителей и гостей Петрозаводска на праздничные мероприятия в четверг, 7 ноября.
В четверг, 7 ноября в Петрозаводске состоятся мероприятия, посвященные 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, сообщили в карельском отделении КПРФ.
"Ждём всех в колоннах КПРФ на демонстрации и митинге в Петрозаводске в честь годовщины Великого Октября. С праздником, дорогие товарищи!".
Сбор участников в 12.30 на площади Ленина у Вечного огня. В 13 часов – начало шествия по проспекту Карла Маркса до площади Кирова. В 13.20 митинг на площади Кирова.
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