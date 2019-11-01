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Новости. Общество
11:40, 01 Ноября 2019
фото: pixabay / © Артем Коротаев/ТАСС

Водителей предупреждают об изменении движения в центре Петрозаводска

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Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения ДТП на время проведения массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 7 ноября, с 12.00 до 13.30 будет закрыто движение на площади Ленина, а также запрещен въезд на нее с прилегающих улиц. В пешеходные зоны превратятся улица Фридриха Энгельса от проспекта Ленина, а также участок улицы Гоголя от улицы Герцена и Заводская Линия.

С 13.00 до 14.00 будет закрыто движение на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), а также на прилегающих к нему улицах: Дзержинского (от улицы Свердлова), Кирова и Куйбышева (от улицы Германа Титова). Помимо этого, будет запрещён проезд по улице Правды (от Казарменской улицы до площади Кирова).

7 ноября в 13.00 состоится праздничная демонстрация и митинг, посвященные годовщине октябрьской революциию.

Напомним также, что поворот на площадь Кирова с улицы Правды будет закрыт с 20.00 2 ноября до 15.00 7 ноября.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, 4 ноября на празднике "Марьяне" шеф-повар приготовит котел фирменного варенья.

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