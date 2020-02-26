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Схему движения изменят в центре Петрозаводска из-за масленичных гуляний

Новости. Общество
09:30, 27 Февраля 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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В связи с проведением массовых гуляний на площади Кирова с 28 февраля по 1 марта устанавливаются ограничения в движении транспорта.

Как сообщили в администрации города, 28 февраля с 20.00 будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. С 20.00 29 февраля до 11.00 1 марта запрещается остановка транспорта у Музыкального театра и Музея Изобразительных искусств республики.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничного народного гулянья «Широкая Масленица» 1 марта с 11.00 до 15.30 автомобильное движение по площади Кирова будет полностью перекрыто. С 15.30 до 18.30, на время демонтажа конструкций, запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды.

В администрация Петрозаводска просят горожан быть предельно и заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе Карелии придумали, как изменить схему движения на перекрестке Гоголя-Красноармейская.

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