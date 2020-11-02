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Шесть классов в школах и пять групп в колледжах перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

Новости. Общество
09:29, 03 Ноября 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в учреждениях образования Петрозаводска и Прионежского района.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса вышли четыре класса в школе №9, один класс в школе №10 в Петрозаводске и один класс в школе поселка Мелиоративный.

Кроме того, на "дистант" переведены одна группа в автотранспортном техникуме, две группы в техникуме городского хозяйства, одна группа в медицинском колледже и одна группа в речном училище.

Два класса - в Лицее №1 и в школе №43 - вышли на каникулы, но из-за коронавируса находятся под наблюдением на карантине.

К очной форме обучения вернулись: две группы в колледже технологии и предпринимательства, две группы в колледже культуры и искусств, одна группа в медицинском колледже и одна группа в кооперативном техникуме.

Ранее сообщалось, что более 3200 школьников Карелии переведены на "дистант" из-за коронавируса.

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