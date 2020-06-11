Шесть пьяных водителей поймали на дорогах Карелии за сутки

С начала года инспекторы остановили почти 1000 нетрезвых водителей, 110 из них сели за руль пьяными повторно, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За минувшие сутки от управления автомобилем были отстранены шесть нетрезвых водителей. Так, в поселке Летнереченский Беломорского района сотрудниками ГИБДД для проверки документов был остановлен автомобиль "Жигули" седьмой модели. 24-летний водитель был пьян, управлял автомобилем без прав. В отношении нарушителя составлены административные материалы. Нарушение влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

В поселке Пяльма 23-летний водитель "Жигули" шестой модели повторно сел за руль в пьяном виде. Автоинспекторы составили материалы по статье 264 прим.1 УК РФ. Водитель отстранен от управления автомобилем.

Меру наказания для нетрезвых водителей определит суд.

Напомним, рейды по выявлению пьяных водителей пройдут до 15 июня по всей Карелии.