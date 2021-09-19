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Шесть с половиной миллионов человек в России выздоровели от коронавируса

Новости. Общество
13:27, 20 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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За прошедшие сутки в стране от COVID-19 выздоровели 11 992 человека, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 19 744 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 465 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 294 672 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 510 674.

За прошедшие сутки выздоровели 11 992 человека.

За сутки был зарегистрировано 778 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 198 996.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 187 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 407 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 сентября остаются 1 149 157 человек.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 157 инфицированных, зарегистрировано еще 3 смерти. За время пандемии коронавирус был обнаружен у 64007 человек, выздоровели 60855 пациентов, умерли 833 человека.

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