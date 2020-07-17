890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
За сутки в Карелии выявлено 39 новых случаев коронавируса 4
Сегодня 08:34
Синоптики обещают теплую субботу без дождей в Карелии 1
17.07.2020 17:00
"Столото" разыскивает обладателя выигрыша в 300 миллионов рублей
17.07.2020 21:30
"Святой Петр" остановит движение на трассе Кола
17.07.2020 17:20
Проехать по Первомайскому проспекту в Петрозаводске будет сложно 1
17.07.2020 16:34
Боднарчук начал давать показания – вину не признает 9
Сегодня 11:01

"Шестерка" чуть не сбила пешехода и снесла ограждение на оживленном проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:30, 18 Июля 2020
фото: Санек Колядаев
Загрузка...

Жесткое ДТП произошла сегодня днем на Лесном проспекте.

В паблике ДПТ ПТЗ очевидцы сообщили о происшествии на дороге между Древлянкой и Кукковкой. Авария произошла сегодня, 18 июля, в 12.41 на Лесном проспекте.

Судя по видео, размещенном комментаторами в паблике, водитель чуть не сбил пешехода, который шел по зебре. Уходя от столкновения, он врезался в ограждение.

В пресс-службе Госавтоинспекции Карелии нашему изданию сообщили о том, что за рулем ВАЗ-2106 находился водитель 1953 года рождения без водительских прав. Он не справился с управлением автомобилем. На месте ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются сотрудниками ГИБДД.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

17.07.2020 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 2
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

17.07.2020 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»