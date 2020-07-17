"Шестерка" чуть не сбила пешехода и снесла ограждение на оживленном проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошла сегодня днем на Лесном проспекте.

В паблике ДПТ ПТЗ очевидцы сообщили о происшествии на дороге между Древлянкой и Кукковкой. Авария произошла сегодня, 18 июля, в 12.41 на Лесном проспекте.

Судя по видео, размещенном комментаторами в паблике, водитель чуть не сбил пешехода, который шел по зебре. Уходя от столкновения, он врезался в ограждение.

В пресс-службе Госавтоинспекции Карелии нашему изданию сообщили о том, что за рулем ВАЗ-2106 находился водитель 1953 года рождения без водительских прав. Он не справился с управлением автомобилем. На месте ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются сотрудниками ГИБДД.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".