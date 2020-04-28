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Шестеро детей и двое взрослых сгорели ночью в Выборге (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:15, 29 Апреля 2020
фото: © ГУ МЧС России по Ленобласти
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В соседнем с Карелией регионе ночной пожар в доме унес жизни восьми человек, самому младшему из погибших было всего 2 месяца.

Один человек спасся от пожара в частном доме в Выборге, где погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Всего в доме в момент пожара было девять человек, в их числе шестеро детей, их родители и дядя, который спасся и сбежал из горящего дома, сейчас с ним работают полицейские", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что все остальные в это время спали.

Пожар начался ночью, его общая площадь составила 120 кв. м. В ходе разбора завалов обнаружили тела двух взрослых и шестерых детей. Старшему ребенку было восемь лет, самый маленький родился в марте этого года, остальным детям было четыре, три и два года.

"Семья была поставлена на учет как неблагополучная в 2018 году после того, как из школы поступила информация, что мать должным образом не осуществляет родительские обязанности", - уточнили в правоохранительных органах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-29 10:08:58
Это Россия, сынок. Поставили неблагополучную семью на учет, а "дальше хоть трава не расти". :)
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