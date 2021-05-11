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Шестилетний ребенок на велосипеде попал под машину в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
21:31, 11 Мая 2021
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На Ключевой в ДТП пострадал 6-летний мальчик, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня вечером, 11 мая в 18.34, на улице Нойбранденбургская 6-летний ребенок без сопровождения взрослых ехал на велосипеде по тротуару у ФОКа на Ключевой и попал под машину.

Водитель 1950 года рождения, выезжая с парковки на легковом автомобиле Opel, подмял под колесо маленького велосипедиста.

По информации ГИБДД Петрозаводска, ребенок получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали разовую медицинскую помощь.

Видео наезда опубликовано на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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