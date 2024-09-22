Шестиногую лосиху запечатлели в соседнем с Карелией регионе

Лосиха стояла в лесу с двумя детенышами.

Животное с шестью ногами запечатлел на свой фотоаппарат путешественник и блогер Павел Глазков. Фотографиями он поделился в своем паблике Каждой твари по паре / Павел Глазков.

«Вглядываясь в лосиху с лосёнком, я сначала подумал, что у мамы шесть ног. Живой экспонат кунсткамеры. Но стоило ей пошевелиться — и стало понятно, что дополнительные ноги — это конечности её второго детёныша. Счастливая: ведь по два лосёнка бывает только у трети самок. Чаще — по одному, и лишь одна из тысячи лосих может родить тройню», — написал автор поста.

Павел отметил, что во время наблюдений за живой природой бывают курьезы. Это как раз один из них. Ранее блогер рассказывал о том, как две невесты-лосихи вышли на свидание к жениху-рогоносцу.