Шикарный урожай яблок порадовал жителей Петрозаводска

Столица Карелии буквально утопает в яблоках и не только.

Читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото яблонь в разных районах города. Все они плодоносят, и, судя по фотографиям, урожай в нынешнем году получился отличным.

«Шикарный урожай яблок в этом году», — прокомментировал фото его автор.

Кроме яблок, плодами порадовали грушевые деревья в Петрозаводске.

Ранее жители Приладожья Карелии поделились фотографиями городских боровиков.