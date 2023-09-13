Шикарный урожай яблок порадовал жителей Петрозаводска

Столица Карелии буквально утопает в яблоках и не только.
Читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото яблонь в разных районах города. Все они плодоносят, и, судя по фотографиям, урожай в нынешнем году получился отличным.
«Шикарный урожай яблок в этом году», — прокомментировал фото его автор.
Кроме яблок, плодами порадовали грушевые деревья в Петрозаводске.
Ранее жители Приладожья Карелии поделились фотографиями городских боровиков.
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