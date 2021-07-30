Шины, мангалы и телевизор вынесли с берега Онежского озера под Петрозаводском (ФОТО)

Участники субботника собрали в парке Савин Наволок 50 мешков мусора, сообщили в администрации столицы Карелии.

В минувшую пятницу, 30 июля, в парке Савин Наволок состоялся очередной субботник. Мероприятие прошло в рамках ежегодных акций «Чистый Петрозаводск» и «Вода России». Специалисты администрации и местные жители вместе расчистили берег Онежского озера. Общими усилиями в парке собрали 50 мешков мусора. На побережье нашли различные бытовые отходы, автомобильные шины, мангалы и даже старый телевизор.

Традиционные акции «Чистый Петрозаводск» и «Выходные в любимом парке» планируют возобновить к началу осени. Сейчас специалисты администрации составляют перечень территорий для будущих субботников и принимают заявки от горожан. Их можно направлять на адрес электронной почты: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru. В письме следует указать контактное лицо, телефон для связи, территорию, которую планируется очистить от мусора, а также отметить необходимость предоставления мешков и перчаток.

Ранее участники экологической акции собрали 33 кубометра мусора с берега Онежского озера.