В России шины подорожали почти на 30 процентов

Аналитический ресурс ЧекИндекс изучил траты россиян на автомобильную резину и услуги шиномонтажа.

Специалисты аналитического центра ЧекИндекс выяснили, сколько россияне тратят на новые шины и шиномонтаж.

Так, средняя стоимость одной шины в октябре составила 5791 рубль. Это на 29% больше, чем в тот же период год назад. Общий объем продаж шин в натуральном выражении наоборот упал — на 39% в сравнении с прошлым годом.

Стоимость услуг шиномонтажа тоже выросла — на 14% по сравнению с показателем прошлого года. При этом объем продаж также сократился. Он стал на 7% ниже прошлого года.

«Несмотря на заметное снижение продаж автомобилей и влияние данного фактора на продажи новой „резины“, россияне не забывают о необходимости готовить авто к зимнему сезону. Спрос на услуги шиномонтажа, традиционно, колеблется в зависимости от сезонности, территориальной принадлежности и изменения погодных условий», — подытожили аналитики.