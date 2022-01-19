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Ширину проезжей части ограничат на одной из улиц Петрозаводска из-за работ на сетях

Новости. Общество
13:53, 20 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Со следующей недели на одном из участков улицы Лыжной на Кукковке временно изменится схема движения, сообщили в администрации города.

С 24 января по 6 февраля при подъезде к пересечению улиц Лыжной, Ровио и Мончегорской будет ограничена ширина проезжей части. Здесь установят временные знаки.

Изменения связаны с работами по устройству наружной сети бытовой канализации для строящегося многоквартирного дома.

Также на время проведения работ поворот направо на указанном перекрестке (с Лыжной улицы на Мончегорскую улицу), будет разрешен во время действия основного зеленого сигнала светофора. При совершении маневра необходимо учитывать движение пешеходов, пересекающих Мончегорскую улицу. Здесь будет организовано движение посредством установленной информационной световой секции.

В связи с предстоящими изменениями водителей и пешеходов просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, организация движения автомобилей в поселке Карелии изменена из-за высокой аварийности.

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Комментарии

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Горожанин
2022-01-20 14:38:51
Так недавно там копались почти месяц?! Опять?
Гость
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