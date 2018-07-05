Школа юного поисковика проходит в Карелии

Два десятка подростков, получивших сертификаты "Школы юного поисковика", неделю будут подтверждать свои знания на практике.

В Медвежьегорском районе Карелии началась экспедиция, в которой участвуют выпускники "Школы юного поисковика". Мероприятие организовал фонд "Эстафета поколений" совместно с поисковым отрядом "Феникс", сообщили в Петросовете.

По словам руководителя проекта Леонида Зябкина, "Школа юного поисковика" работает в республике уже шесть лет. Осенью в нее проходит набор школьников и воспитанников кадетских училищ, после чего для них проводится около десяти теоретических и практических занятий, связанных с поисковой работой.

"Дети получают информацию по истории России и Карелии, изучают технику безопасности, правила работы с металлоискателем, методы поиска останков солдат в лесу. После сдачи экзаменов выпускники получают сертификаты, а затем – как правило, в середине лета, - для них организуется выезд в лес", - отметили в пресс-службе.

Во время экспедиции подростки, среди которых есть как ученики общеобразовательных школ, так и воспитанники Президентского кадетского училища, изучают работу поисковиков на практике.

"Позавчера, например, мы помогали ребятам из поискового батальона поднимать останки солдат. Вчера у нас были походы по лесам, смотрели, как расположены траншеи, пытались копать. Ребят обучили работе с металлоискателем и так далее. Естественно, они проживают в лесу, сами готовят для себя", - рассказал поисковик.

"Школа юного поисковика", говорит Зябкин, испытывает потребность в финансовой помощи. Такую поддержку проекту в этом году оказал, в частности, депутат Петросовета, председатель поискового фонда "Эстафета поколений" Александр Анишин. Тем не менее, поисковики будут благодарны за помощь, которая позволит им обновить инвентарь на будущие сезоны (информация о том, как это сделать, размещена в паблике отряда "Феникс" во "ВКонтакте").

Работа поисковой экспедиции завершится 12 июля.