Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:37, 05 Июля 2018

Школа юного поисковика проходит в Карелии

По теме

Карелиястат высчитал продолжительность жизни в Карелии после повышения пенсионного возраста
05.07.18 12:57
В Карелии два месяца идет ликвидация несанкционированных свалок мусора, но работы не уменьшается
05.07.18 12:23
На страже вашего здоровья: как в "РКС Петрозаводск" следят за качеством воды
05.07.18 11:42
Все новости
Загрузка...

Два десятка подростков, получивших сертификаты "Школы юного поисковика", неделю будут подтверждать свои знания на практике.

В Медвежьегорском районе Карелии началась экспедиция, в которой участвуют выпускники "Школы юного поисковика". Мероприятие организовал фонд "Эстафета поколений" совместно с поисковым отрядом "Феникс", сообщили в Петросовете.

По словам руководителя проекта Леонида Зябкина, "Школа юного поисковика" работает в республике уже шесть лет. Осенью в нее проходит набор школьников и воспитанников кадетских училищ, после чего для них проводится около десяти теоретических и практических занятий, связанных с поисковой работой.

"Дети получают информацию по истории России и Карелии, изучают технику безопасности, правила работы с металлоискателем, методы поиска останков солдат в лесу. После сдачи экзаменов выпускники получают сертификаты, а затем – как правило, в середине лета, - для них организуется выезд в лес", - отметили в пресс-службе.

Во время экспедиции подростки, среди которых есть как ученики общеобразовательных школ, так и воспитанники Президентского кадетского училища, изучают работу поисковиков на практике.

"Позавчера, например, мы помогали ребятам из поискового батальона поднимать останки солдат. Вчера у нас были походы по лесам, смотрели, как расположены траншеи, пытались копать. Ребят обучили работе с металлоискателем и так далее. Естественно, они проживают в лесу, сами готовят для себя", - рассказал поисковик.

"Школа юного поисковика", говорит Зябкин, испытывает потребность в финансовой помощи. Такую поддержку проекту в этом году оказал, в частности, депутат Петросовета, председатель поискового фонда "Эстафета поколений" Александр Анишин. Тем не менее, поисковики будут благодарны за помощь, которая позволит им обновить инвентарь на будущие сезоны (информация о том, как это сделать, размещена в паблике отряда "Феникс" во "ВКонтакте").

Работа поисковой экспедиции завершится 12 июля.

По теме

Карелиястат высчитал продолжительность жизни в Карелии после повышения пенсионного возраста
05.07.18 12:57
В Карелии два месяца идет ликвидация несанкционированных свалок мусора, но работы не уменьшается
05.07.18 12:23
На страже вашего здоровья: как в "РКС Петрозаводск" следят за качеством воды
05.07.18 11:42
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту
28.06.2018, 10:39
Дмитриева заподозрили в сексуальном насилии

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 7
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»