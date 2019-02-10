Школа в глубинке объявила сбор средств на ремонт

Воломская школа в Муезерском районе Карелии объявила сбор денег на замену окон в учреждении.

"Уважаемые жители посёлка, воломская СОШ при поддержке администрации Воломского сельского поселения выиграла конкурс по программе местных инициатив с целью замены окон в здании школы. Убедительно просим откликнуться бывших выпускников, неравнодушных жителей поселка, по возможности, внести средства для дальнейшей реализации данного проекта, тем самым подарить детям тепло", - сообщается в сообществе "ВКонтакте".

Уточняется, что сумма может быть любая.