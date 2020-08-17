Школам Карелии не хватает 290 учителей

Больше всего открытых вакансий педагогов зарегистрировано в Петрозаводске.

Министр образования Карелии Роман Голубев в ходе заседания правительства, где рассматривался вопрос подготовки школ к новому учебному году, сообщил о 290 вакансиях.

"Сегодня в школах Карелии работают 6400 педагогических работников. На 1 августа было заявлено 290 вакансий. Ситуация достаточно напряженная. Но в прошлом году вакансий было 400", - отметил министр.

По словам Голубева, традиционно не хватает педагогов Петрозаводске. Есть спрос на учителей русского языка, математики, иностранных языков, учителей начальных классов.

"Понимаем, что в этом году 80 процентов выпускников педагогического колледжа пойдут работать в школы и дести кие сады. Видим, что более 100 выпускников ПетрГУ планируют работу в школах. Во второй половине августа происходит заключение трудовых договоров. Вопрос с оставшимися вакансиями решается перераспределением нагрузки среди педагогов и привлечением совместителей в школы", - сказал глава Минобра республики.

Как отметил Роман Голубев, сегодня республике помогает решать ситуацию с вакансиями федеральная программа "Земский учитель", которая предполагает выплату 1 млн рублей для педагогов, приехавших в малые города и на село.

"За три года нам подтверждено финансирование на 51 вакансию. В этом году приехали 19 учителей, победители конкурсного отбора. Они начнут работать в 11 районах республики", - сообщил министр образования.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков назвал переход школ республики на работу в две смены в новом учебном году форс-мажорным обстоятельством.