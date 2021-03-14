Школам Карелии остался месяц на выполнение требований по организации горячего питания учащихся

В правительстве России подчеркивают, что федеральную субсидию получат только те образовательные учреждения, которые пройдут проверку.

Правительство России намерено до 15 апреля проверить готовность школ к организации горячего питания учащихся. Такой срок назвала российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с руководством кабинета министров, которое состоялось 15 марта в режиме видеоконференции. По словам Голиковой, получить федеральную субсидию на обеспечение школьников горячим питанием смогут только те образовательные учреждения, которые пройдут проверку.

Напомним, на февральской встрече карельского сенатора Игоря Зубарева с министром образования республики Романом Голубевым отмечалось, что пищеблоки многих школ нуждаются в переоборудовании и даже перестройке из-за несоответствия их планировки санитарным нормам. В частности, 15 образовательных учреждений не выполнили требования Роспотребнадзора, и в результате Карелия не может получить в полном объеме федеральную субсидию.