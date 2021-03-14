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Школам Карелии остался месяц на выполнение требований по организации горячего питания учащихся

Новости. Общество
14:35, 15 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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В правительстве России подчеркивают, что федеральную субсидию получат только те образовательные учреждения, которые пройдут проверку.

Правительство России намерено до 15 апреля проверить готовность школ к организации горячего питания учащихся. Такой срок назвала российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с руководством кабинета министров, которое состоялось 15 марта в режиме видеоконференции. По словам Голиковой, получить федеральную субсидию на обеспечение школьников горячим питанием смогут только те образовательные учреждения, которые пройдут проверку.

Напомним, на февральской встрече карельского сенатора Игоря Зубарева с министром образования республики Романом Голубевым отмечалось, что пищеблоки многих школ нуждаются в переоборудовании и даже перестройке из-за несоответствия их планировки санитарным нормам. В частности, 15 образовательных учреждений не выполнили требования Роспотребнадзора, и в результате Карелия не может получить в полном объеме федеральную субсидию.  

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Комментарии

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ромео
2021-03-15 16:32:28
что скажет Шмаеник и Слабунова?
zanoza
2021-03-15 15:12:36
Как же нищая Карелия выполнит все требования сенатора, если под эти требования нужны средства и видимо немалые, которых региону взять негде, да ещё и федеральных субсидий лишают регион. Ну и как обеспечивать горячим питанием детей? Тупик созданный самой системой!
карел
2021-03-15 14:45:56
Завалят чинуши-карелы , не в первой . работать как надо не приучены .
бюджет
2021-03-15 14:43:08
Почитавши это понял: нынче правительство проверяет, подчеркивает и делит. А раньше : строило, строило, строило - бесплатное жилье, медицину, образование, да ВСЕ, на чем сейчас бабосики делают.
Гость
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