Школьник из Петрозаводска борется за экспедицию на ледоколе в Арктику

Жителей Карелии просят поддержать 15-летнего петрозаводчанина, участвующего в конкурсе "Ледокол знаний".

15-летний Евгений прошел в финал Всероссийского конкурса "Ледокол знаний", где главный приз участие в экспедиции на ледоколе в Арктику. Об этом пишет его мама на своей странице в соцсетях.

"Друзья, поддержите, пожалуйста, нашего Евгения. Участвует вся России! Наш Евгений представляет нашу Республику и наш славный Петрозаводск! Победа должна быть за нами", - пишет петрозаводчанка Людмила Цымерман.

Проголосовать за Евгения (№7) можно здесь.

Как сообщается на сайте Министерства просвещения России, во время конкурса ученикам 7–10-х классов и первокурсникам профессиональных образовательных организаций предстоит ответить на вопросы о науке, окружающем мире и современных технологиях. Победители смогут на следующий год отправиться в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе. Конкурс проводит Госкорпорация "Росатом".