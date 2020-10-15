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Школьник из Петрозаводска борется за экспедицию на ледоколе в Арктику

Новости. Общество
12:58, 16 Октября 2020
фото: © кадр из видео
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Жителей Карелии просят поддержать 15-летнего петрозаводчанина, участвующего в конкурсе "Ледокол знаний".

15-летний Евгений прошел в финал Всероссийского конкурса "Ледокол знаний", где главный приз участие в экспедиции на ледоколе в Арктику. Об этом пишет его мама на своей странице в соцсетях.

"Друзья, поддержите, пожалуйста, нашего Евгения. Участвует вся России! Наш Евгений представляет нашу Республику и наш славный Петрозаводск! Победа должна быть за нами", - пишет петрозаводчанка Людмила Цымерман.

Проголосовать за Евгения (№7) можно здесь.

Как сообщается на сайте Министерства просвещения России, во время конкурса ученикам 7–10-х классов и первокурсникам профессиональных образовательных организаций предстоит ответить на вопросы о науке, окружающем мире и современных технологиях. Победители смогут на следующий год отправиться в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе. Конкурс проводит Госкорпорация "Росатом".

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Комментарии

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redblack
2020-10-16 14:17:56
Цитаты Сифона и Бороды, млин
однозначно
2020-10-16 14:33:15
redblack, что такое млин ? Ты тоже школьник ? Тогда тебе срочно на ледокол. А лучше в школу. Я же говорил, что эта дистанционка добром не закончится. Школотень не будет уроки учить, а будет в интернете шляться. Вот как этот млин.
кир
2020-10-16 13:15:01
Нечего шастать в Арктику. Пусть учится. Армия и работа потом.
однозначно
2020-10-16 13:05:38
Зачем клюшкомахателям ледокол знаний, если ихняя мечта гонять шайбу в НХЛ
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