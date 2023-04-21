Школьник из Петрозаводска стал победителем всероссийских соревнований по шашкам

Ученик школы № 48 Андрей Анкудинов победил в личном зачете и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

На всероссийских командных соревнованиях «Чудо-шашки» юный шашист, воспитанник петрозаводской спортивной школы № 2, выиграл в личном зачете, набрав по сумме партий 15 очков. По результатам этих соревнований Андрей выполнил норму спортивного разряда КМС.

Школа № 48, которую представлял спортсмен, заняла на соревнованиях 19-е место, команда школы № 10 имени А. С. Пушкина — 25-е, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.

Ранее на всероссийских соревнованиях в Московской области Андрей Анкудинов стал победителем среди мальчиков до 11 лет в дисциплине «быстрая игра». В классической программе юноша занял второе место. Отличились на состязаниях и другие шашисты из Карелии: Мария Мельникова среди девушек до 17-ти лет выиграла серебряную медаль, вторым среди юношей до 14 лет стал Евгений Сорокин.