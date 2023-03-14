Школьникам и студентам из Петрозаводска рассказали о том, как начать карьеру в IT

Компания «Ситилинк» и Кванториум «Сампо» провели конференцию для молодежи Pro IT.

Компания «Ситилинк» совместно с детским технопарком «Кванториум Сампо» провели первую конференцию Pro IT — событие для молодежи, которая планирует связать свою жизнь с информационными технологиями. За два дня, 10 и 11 марта, ее посетили около 100 человек: старшеклассники городских школ, студенты ПетрГУ и шести разных колледжей.

Аудиторию составили молодые люди, которые только выбирают специальность или же учатся на «айтишников» и готовятся искать первую работу. Чтобы облегчить им задачу, организаторы конференции сделали упор на полезную информацию, которая поможет избежать ошибок и успешно войти в профессию.

Перед молодежью выступили представители «Ситилинка» и Кванториума, а также молодые специалисты родом из Карелии, которые сегодня работают в крупных компаниях федерального уровня. Спикеры поделились реальным опытом трудоустройства и набора сотрудников, рассказали про преимущества и сложности работы в сфере информационных технологий.

Слушатели узнали, как соотносятся креатив и математика в разных «айтишных» специальностях, где руководители проектов ищут разработчиков, помогает ли участие в митапах и хакатонах устроиться на работу, какие детали стоит добавить в резюме, чтобы работодатели его заметили.

Кроме того, участники смогли попробовать работу в IT на ощупь во время мастер-классов. Под руководством специалистов они создавали анимацию на CSS и простой backend на языке Python, обжимали кабель и делали сварку оптоволокна.

Конференция завершилась розыгрышем подарков и экскурсией в музей науки Кванториума «Сампо». А все желающие смогли записаться на экскурсию в «Ситилинк», чтобы поближе познакомиться с работой компании и имеющимися в ней вакансиями.