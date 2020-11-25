Школьникам предлагают снять видеоролики о карельской зиме и отправить на конкурс

Авторы лучших роликов получат призы – ноутбуки, сообщили в правительстве Карелии.

Идея проекта "Смотри, это Россия!" принадлежит якутским школьникам. Своим сверстникам они предлагают снять короткие ролики о том, как у них проходит зима, и отправить в качестве видеооткрыток ребятам из других регионов.

По мнению организаторов конкурса, обмен видеооткрытками позволит узнать больше о родной стране и открыть для себя множество интересных мест в России, а также приобрести новых друзей.

Для участия в проекте, школьникам нужно объединиться в команду из пяти человек и записать ролик на тему "Зима в моем регионе". На видео можно рассказать о традициях, праздниках, зимних видах спорта, развлечениях, климатических особенностях. Продолжительность роликов – от одной до трех минут.

Лучшие работы будут выбраны в трех возрастных категориях: младшая (6-11 лет), средняя (10-16 лет) и старшая школа (15-18 лет). Победителей и призеров определят открытым голосованием на сайте проекта. В качества призов они получат ноутбуки. Регистрация продлится до 5 декабря на сайте проекта https://lookitsrussia.ru.

Имена победителей будут объявлены 22 декабря.