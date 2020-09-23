Школьникам в районе Карелии подарили фликеры

В Беломорской первой школе родители провели акцию и подарили детям светоотражатели, сообщили в полиции района.

В паблике "Полиция Беломорска" сообщается, что родители вместе с сотрудником ГИБДД провели с учащимися первой школы "минутки безопасности" по теме безопасного поведения на улице.

Проверили верхнюю одежду и рюкзаки участников на наличие световозвращающих элементов.

Администрация школы подарила фликеры тем, у кого их не было, тем самым все школьники стали заметнее на дороге.

За время проведения мероприятия никаких нарушений не было.