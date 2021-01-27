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Школьники и студенты Карелии возвращаются на учебные места

Новости. Общество
12:05, 28 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян
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Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

С 1 февраля к очному обучению возвращаются студенты средних общеобразовательных учреждений, ограничения по количеству обучающихся во время практических занятий отменены. Все прочие меры безопасности остаются обязательными, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Напомню, что с 1 февраля школьники 5 – 8-х и 10-х классов тоже возвращаются к очному формату обучения. Образовательный процесс должен быть организован с соблюдением всех противоэпидемических требований, так же как мы это делали в начале учебного года",  - уточнил Парфенчиков.

Также в штатном режиме разрешается проводить занятия в организациях и учреждениях дополнительного образования при условии соблюдений требований, обозначенных ранее.

Ранее сообщалось, что количество детей, заразившихся коронавирусом, в Карелии за сутки увеличилось на 12 человек.

Напомним, учащиеся 1-х, 2-х, 3-х классов, а также 9- и 11-классники приступили к занятиям в школах 18 января.

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Комментарии

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врунофф
2021-01-28 13:16:29
С навальнятами разобраться по полной прогамме. С родителями на педсовет
zanoza
2021-01-28 12:30:44
Надолго ли возвращаются, вот в чём вопрос.
User
2021-01-28 12:50:54
zanoza, пока третьей волной не смоет.
кир
2021-01-28 13:45:24
Усер нигде не учился, ему не понять. Уехал за халявой. В финку побоялся. Здесь пенсию хочет получить. Халяву ищет всё время.
Гость
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