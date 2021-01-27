Школьники и студенты Карелии возвращаются на учебные места

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

С 1 февраля к очному обучению возвращаются студенты средних общеобразовательных учреждений, ограничения по количеству обучающихся во время практических занятий отменены. Все прочие меры безопасности остаются обязательными, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Напомню, что с 1 февраля школьники 5 – 8-х и 10-х классов тоже возвращаются к очному формату обучения. Образовательный процесс должен быть организован с соблюдением всех противоэпидемических требований, так же как мы это делали в начале учебного года", - уточнил Парфенчиков.

Также в штатном режиме разрешается проводить занятия в организациях и учреждениях дополнительного образования при условии соблюдений требований, обозначенных ранее.

Ранее сообщалось, что количество детей, заразившихся коронавирусом, в Карелии за сутки увеличилось на 12 человек.

Напомним, учащиеся 1-х, 2-х, 3-х классов, а также 9- и 11-классники приступили к занятиям в школах 18 января.