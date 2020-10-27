Школьники и студенты в Карелии массово переводятся на "дистант" из-за коронавируса

На дистанционное обучение за сутки перешли целая школа, 8 классов и 7 групп из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, на дистанционном обучении теперь находятся все классы школы в поселке Кестеньга, четыре класса в петрозаводской школе№9, один класс в петрозаводской школе №10, один класс в Ломоносовской гимназии, один класс в петрозаводской гимназии №17, один класс в петрозаводском Лицее №40.

На "дистант" также переведены одна группа в педагогическом колледже, одна группа в колледже технологии и предпринимательства, одна группа в лесотехническом техникуме, одна группа в колледже культуры и искусства, одна группа в медколледже и две группы в филиале Университета им. С.О. Макарова (речное училище).

К очной форме обучения вернулись классы в петрозаводских школах № 36 и №8. Также карантин по коронавирусу закончился в петрозаводском детсаду №11.

Три группы детского сада "Гномик" в Костомукше находятся на карантине в условиях учреждения, заболевших среди детей нет, они посещают детский сад.

Напомним, во вторник на дистанционное обучение перевели школу в поселке Боровой и 24 класса в учреждениях образования в разных районах Карелии.