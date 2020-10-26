Целая школа и 24 класса в Карелии закрыты на карантин из-за коронавируса

Школьников и студентов продолжают переводить на дистанционное обучение из-за выявленных в образовательных учреждениях случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, на "дистант" из-за коронавируса за сутки отправлены все классы в школе поселка Боровой, один класс в кондопожской школе № 1, один класс в кондопожской школе № 7, два класса в кондопожской школе № 8, один класс в костомукшской школе № 2, два класса в костомукшской школе № 3, один класс школе села Толвуя, два класса в школе № 2, один класс в школе № 9, один класс в школе № 11 и один класс в школе № 36 в Петрозаводске, один класс в школе поселка Деревянка, восемь классов в школе поселка Чална-1, один класс в школе поселка Пряжа, один класс в школе поселка Лоймола.

Кроме того, на дистанционное обучение перешли одна группа в лесотехническом техникуме и одна группа в техникуме городского хозяйства в Петрозаводске.

Коронавирус вновь проник и в детские сады. На карантине одна группа детского сада в поселке Райконкоски, три группы детского сада "Гномик" в Костомукше и одна группа детского сада № 20 в Кондопоге.

Две группы детского сада в поселке Пиндуши вышли на карантин из-за ОРВИ.

Вернулись к очному обучению классы в суоярвской школе, школе поселка Идель, две группы колледжа технологии и предпринимательства, одна группа колледжа культуры и искусств, четыре группы медколледжа и одна группа железнодорожного колледжа в Петрозаводске.

Ранее вспышка COVID-19 произошла в Президентском кадетском училище в Петрозаводске.