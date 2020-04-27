Школьники из Карелии могут поучаствовать в экологическом флешмобе

Организаторы экологического проекта Российского движения школьников приглашают юных защитников природы присоединиться к увлекательному флешмобу, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Для участия в акции необходимо:
- написать интересный пост о своем экологическом старте (или о том, кто и почему вдохновляет на эту важную работу);
- выложить историю на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #Экотренд #РДШ #твойэкопуть;
- отметить организаторов проекта @skm_eco.
Поучаствовать в экофлешмобе можно до 10 мая.
Самые интересные и поучительные истории будут размещены на официальной странице проекта.
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