Школьники из Карелии могут поучаствовать в экологическом флешмобе

Организаторы экологического проекта Российского движения школьников приглашают юных защитников природы присоединиться к увлекательному флешмобу, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Для участия в акции необходимо:

- написать интересный пост о своем экологическом старте (или о том, кто и почему вдохновляет на эту важную работу);



- выложить историю на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #Экотренд #РДШ #твойэкопуть;



- отметить организаторов проекта @skm_eco.

Поучаствовать в экофлешмобе можно до 10 мая.



Самые интересные и поучительные истории будут размещены на официальной странице проекта.