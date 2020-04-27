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Школьники из Карелии могут поучаствовать в экологическом флешмобе

Новости. Культура
18:40, 27 Апреля 2020
фото: © паблик "Экотренд|РДШ"
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Организаторы экологического проекта Российского движения школьников приглашают юных защитников природы присоединиться к увлекательному флешмобу, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Для участия в акции необходимо:

- написать интересный пост о своем экологическом старте (или о том, кто и почему вдохновляет на эту важную работу);

- выложить историю на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #Экотренд #РДШ #твойэкопуть;

- отметить организаторов проекта @skm_eco.

Поучаствовать в экофлешмобе можно до 10 мая.

Самые интересные и поучительные истории будут размещены на официальной странице проекта.

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