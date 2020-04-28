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Школьники Карелии будут дольше отдыхать в майские праздники

Новости. Общество
08:20, 29 Апреля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Глава республики Артур Парфенчиков увеличил число выходных дней в майские праздники для карельских школьников.

Парфенчиков объявил дни с 6 по 8 мая каникулами для школьников с пятого по одиннадцатый класс. Таким образом, выходные дни  для учащихся в период майских праздников будут длиться непрерывно с первого по одиннадцатое мая. Соответствующее решение содержится в распоряжении, подписанном главой республики.

"Президент России Владимир Путин сегодня на совещании с главами регионов объявил 6, 7, 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы. В Карелии мы сделали эти дни выходными и для школьников. Ученики среднего звена и старшеклассники будут отдыхать, с учетом праздничных и выходных дней, с 1 по 11 мая. Соответствующее распоряжение подписал сегодня. Это сделано для того, чтобы семьи с детьми могли уехать на дачи, не возвращаясь ради учебы в город. Напомню также, что у учеников младших классов с 1 мая начинаются летние каникулы", - написал 28 апреля в соцсети Артур Парфенчиков.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил продлить период нерабочих дней до 11 мая включительно. Президент объявил 6, 7 и 8 мая также нерабочими днями. 

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