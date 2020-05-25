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Школьники Карелии получат одинаковые сухпайки

Новости. Общество
11:20, 26 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Все школьники, которые имеют право на льготное горячее питание, в ближайшее время получат продуктовые наборы за май, сообщил глава республики.

По словам руководителя региона Артур Парфенчикова, на поддержку смогут рассчитывать, как дети, которые уже вышли на каникулы, так и ребята, продолжающие обучение. Расчет продуктов произведен исходя из количества всех учебных дней мая.

"Важно, что теперь все дети получат одинаковые продуктовые наборы. Изначально формированием пайков занимались местные власти, однако, не все ответственно подошли к этому вопросу, качество продуктов в некоторых школах вызвало нарекания. По моему поручению теперь все наборы сформировали централизованно", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Школьники-льготники получат сухпаек, в составе которого будут крупы, макароны, сладости, консервированная говядина, овощи и рыба, подсолнечное масло, брусничный морс, сахар, чай и молоко длительного хранения. Значительная часть этих продуктов от местных производителей.

По словам главы Карелии, 18 тысяч наборов доставит в школы республики Почта России. Они начнут поступать на этой неделе.

"Каждый продуктовый набор будут принимать представители школы и родительской общественности. Они проверят его качество и соответствие установленному перечню", - отметил Артур Парфенчиков.

Ранее прокуратура Карелии нашла нарушения в формировании продуктовых наборов для школьников Питкяранты.

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Комментарии

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новый
2020-05-26 11:39:38
Мамочки все равно будут недовольны. Им хоть вареньем губы намаж. Либерасты будут старательно им поддакивать. Не надо ничего давать. Не голодают.
Гость
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