Школьники Петрозаводска сделали белых журавликов в память о жертвах теракта в Беслане

Тысячи петрозаводчан почтили память жертв терактов, сообщили в администрации города.

В первые дни сентября школы города и молодёжные организации запустили флешмобы и образовательные акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Акцию "Белый журавлик", посвящённую трагедии в Беслане, провели во всех образовательных учреждениях карельской столицы. Ученики и педагоги почтили минутой молчания память жертв терактов и сделали бумажные фигурки птиц.

Белых журавликов вместе со специалистами молодёжных клубов Петрозаводска разместили на окнах школьники из нашего города и других районов Карелии. Флешмоб поддержали юнармейцы, студенты средних специальных учебных заведений, воспитанники социальных центров.

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Молодёжный центр "Смена" также приурочил серию видеороликов "Неделя безопасности", квест ""Жизни - да" и акцию #КапляЖизни.

Городской центр молодёжи 3 сентября опубликовал фильм о событиях в Беслане, призывая вспомнить о жертвах террористических актов, а также сотрудниках правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.