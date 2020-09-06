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Школьники Петрозаводска сделали белых журавликов в память о жертвах теракта в Беслане

Новости. Общество
14:58, 06 Сентября 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Тысячи петрозаводчан почтили память жертв терактов, сообщили в администрации города.

В первые дни сентября школы города и молодёжные организации запустили флешмобы и образовательные акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Акцию "Белый журавлик", посвящённую трагедии в Беслане, провели во всех образовательных учреждениях карельской столицы. Ученики и педагоги почтили минутой молчания память жертв терактов и сделали бумажные фигурки птиц.

Белых журавликов вместе со специалистами молодёжных клубов Петрозаводска разместили на окнах школьники из нашего города и других районов Карелии. Флешмоб поддержали юнармейцы, студенты средних специальных учебных заведений, воспитанники социальных центров.

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Молодёжный центр "Смена" также приурочил серию видеороликов "Неделя безопасности", квест ""Жизни - да" и акцию #КапляЖизни.

Городской центр молодёжи 3 сентября опубликовал фильм о событиях в Беслане, призывая вспомнить о жертвах террористических актов, а также сотрудниках правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

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Комментарии

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Додик
2020-09-06 15:45:03
Главное помнить : кто все теракты организовывал и приводил в действие, не забывать эту мразь и давить их в будущем!
Изя
2020-09-06 16:39:21
Кого имеете в виду , сказочного или как ?? :)
Off
2020-09-06 15:43:50
Нормальные дети растут ,понимают ,что государство виновно в гибели детей из Беслана.
новый
2020-09-06 16:33:16
Off, трунофф, корми голубей и крыс у молекулы. Ты бесполезен для общества.
Изя
2020-09-06 16:41:45
Перед Труновым , Дмитриевым , Поташовым , Фуксом нет желания в суде ответить за оскорбления ? Можно и организовать :)
кир
2020-09-06 15:15:55
Большевики зачастую были правы и сумели сохранить страну.
Они правильно поступали с себе подобными. А вы всё о мифических правах толкуете по лекалу однополого Запада.
Гость
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