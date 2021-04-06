Суд в Карелии отправил двух школьников-рецидивистов в специнтернат

Пудожский районный суд отправил двух учащихся 6 и 7 класса в специнтернат на три года, сообщили на сайте судебной инстанции.
Отдел полиции по Пудожскому району обратился в суд с заявлением о помещении подростков в специнтернат сроком на три года на том основании, что, несмотря на профилактические беседы, школьники продолжают совершать преступления.
Ранее Пудожский районный суд уже направлял детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей с целью исправления и профилактики совершения преступлений. Однако положительных результатов нахождение в Центре не дало.
Семиклассник и шестиклассник совершили несколько краж, а также повредили чужое имущество, однако не могли быть привлечены к уголовной ответственности в силу своего возраста.
Суд учел все обстоятельства дела и принял решение о помещении подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на три года.
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