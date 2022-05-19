Школьники со всей Карелии соберутся на военизированных состязаниях, чтобы заслужить малиновые береты

Соревнования допризывной молодежи «Никто, только мы!» пройдут 21 мая в Петрозаводске с участием школьников со всей Карелии.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта республики.

На территории Республиканского спортивного комплекса «Курган» пройдет марш-бросок, который готовятся преодолеть более 100 школьников и учащихся профтехучилищ в возрасте 16-18 лет.

С ними на дистанцию выйдут инструкторы соревнований — офицеры спецназа Росгвардии и УФСИН.

Марш-бросок включает в себя преодоление 5-ти километровой дистанции по сильно пересеченной местности с выполнением различных вводных команд, по уровню приближенным к испытаниям для подразделений спецназа Вооруженных сил и силовых структур России.

Победителям, успешно преодолевшим дистанцию и все испытания, а также поразившим из винтовки стрелковые мишени, вручаются Малиновые береты, до 1967 года являвшиеся принадлежностью Воздушно-десантных войск СССР.