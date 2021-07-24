Школьники в поселке Карелии провели акцию по сбору помощи огнеборцам (ФОТО)

Участники экологического отряда Эссольской средней школы собрали продуктовые наборы для борцов с лесными пожарами.

В поселке Эссойла Пряжинского района сегодня, 25 июля, прошла акция по сбору помощи огнеборцам. Продуктовые наборы в течение двух часов собирали будущие шестиклассники со своим классным руководителем. Участники экологического отряда принимали помощь, расположившись у одного из сетевых магазинов в центре поселка.

«Мы с ребятами не могли остаться в стороне, когда в нашем районе бушуют пожары, и люди рискуют своими жизнями, спасая леса. Заниматься непосредственно тушением пожаров мы с детьми не можем, но организовать акцию помощи в состоянии. Договорились с местной администрацией, в паблике которой разметили объявление об акции. Узнали в центре помощи пожарным, что необходимо привезти огнеборцам. Все собранные наборы глава Пряжинского района сегодня отвезет в район Кудамы», - рассказала организатор акции, руководитель экологического отряда Эссольской средней школы Олеся Басина.

Ранее сообщалось, пункт приема помощи для защитников лесов от пожаров открылся в музее райцентра Карелии.