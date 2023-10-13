Школьников 5-9 классов отправят в бесплатные путешествия по Карелии

Карелия стала одним из регионов России, в которых заработает программа бесплатных путешествий для школьников 5-9 классов.

С 16 октября Минэкономразвития Карелии начинает принимать заявления на социальные сертификаты на путешествия для школьников 5-9 классов.



«Карелия стала одним из 28 регионов России, в которых реализуется программа бесплатных путешествий для школьников 5-9 классов — одна из инициатив нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Тысяча карельских школьников смогут отправиться в интересные познавательные путешествия по родному краю», — заявили в министерстве экономического развития региона.



Детям предоставят проживание в гостиницах не менее трех звезд, посещение достопримечательностей Карелии, объектов промышленности и истории. Номинал социального сертификата на путешествие — 5 050 рублей.



«Как отправиться в путешествие, что такое социальный сертификат, кто имеет на него право, как подать заявление и другая информация размещена на сайте Минэкономразвития республики в разделе «Школьные путешествия», - отметили в министерстве.



Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8 (814-2) 55-98-01 (добавочный 504).