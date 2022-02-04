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Школьников и детсадовцев будут переводить на дистанционку при отсутствии из-за болезни 20% и более детей

Новости. Общество
09:52, 07 Февраля 2022
фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка.

Основанием для перевода школьных классов или групп в детских садах на дистанционный режим в РФ является отсутствие по причине болезни 20% и более детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе», — говорится в сообщении.

Ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка. «Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом „омикрон“, которое схоже с течением ОРВИ. Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в РФ», — добавили в ведомстве.

Здоровые дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией, с 7 февраля смогут приступить к очным занятиям.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому с 6 февраля отменяется обязательная самоизоляция для контактировавших с больными коронавирусной инфекций лиц.

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