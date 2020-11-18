Школьников и детсадовцев продолжают отправлять на карантин в городе горняков в Карелии

Из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли один класс в лицее и одну группу в детском саду в Костомукше.

Как сообщается в официальном паблике органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, с 19 ноября на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями закрыт 9-й класс лицея. Во время карантина школьники продолжат обучение дистанционно.

Также в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди воспитанников и сотрудников детского сада "Гномик" с 19 ноября до выхода на работу основного педагогического персонала приостановлена деятельность группы № 12.

С сегодняшнего дня в детском саду "Берёзка" возобновила свою работу группа № 3.

Накануне о детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.