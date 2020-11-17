В Карелии за сутки 30 детей заразились коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 17 ноября по статистике в Карелии был 10768 инфицированный коронавирусом, из общего числа 1126 - это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 18 ноября, – уже 11067 ковидных больных, из которых 1156 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 30 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 299 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 11067 человек. Выздоровели 5362 пациента. Умерли 75 человек.