Школьников Карелии кормили подозрительным сливочным маслом

Специалисты не смогли установить происхождение масла, которым кормили детей в одной из школ Карелии, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В октябре управление Россельхознадзора провело контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого было установлено, что в пищеблок одной из школ Карелии поступило масло сливочное. Мониторинг показал, что масло было введено в оборот через цепочку производителей из разных регионов страны.

Масло было произведено предприятием в Республике Тыве, причем сведения о сырье, использованном для его производства, внесены по бумажному ветеринарному сопроводительному документу, и его происхождение установить невозможно.

Затем указанное масло было переработано на смоленском предприятии, а от него направлено в адрес молокоперерабатывающего предприятия в Курске. Курский завод, в свою очередь, выпустил масло в оборот, и затем оно было направлено в том числе и в карельскую школу.

Информация о выявленных несоответствиях направлена в адрес поставщика и получателя продукции для принятия мер по изъятию из оборота потенциально небезопасной продукции и проведению претензионной работы.

По сведениям, полученным от поставщика, остатки масла уничтожены.

Производителю масла из Республики Тывы выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.