Школьников Петрозаводска приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков об экологии

Управление благоустройства и экологии объявляет конкурс рисунков по теме "Раздельный сбор отходов", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Победители не только получат грамоты и призы, их работы будут использованы в полиграфических изданиях министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

Рисунки должны быть яркими и красочными. На обратной стороне необходимо обязательно указать ФИО конкурсанта, наименование его учебного заведения и номер телефона. Члены команд "Молодёжного Эко-кубка 2.0" могут дополнительно написать своё название: им полагается 100 баллов в общий зачёт за участие и 150 – за победу.

С 8 по 20 июля работы можно оставить на вахте в здании администрации города (пр. Ленина, 2) с пометкой "в 608 каб." или "в 611 каб.". В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки организаторы напоминают участникам о соблюдении правил безопасности. При передаче рисунков нужно использовать маску и не забывать о социальном дистанцировании.

28 июля организаторы выберут десять победителей и подведут итоги конкурса. Справки по телефону – 71-35-05.