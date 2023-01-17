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Школьников приглашают на бесплатные курсы программирования

Новости. Общество
14:15, 20 Января 2023

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Подать заявку на прохождение курсов старшеклассники могут самостоятельно

На Госуслугах стартовал дополнительный прием заявок на курсы программирования для старшеклассников «Код будущего». Подать заявку на отдельные программы и площадки смогут ученики 8-11 классов, а также их родители или законные представители. Обучение проводится бесплатно, за счет средств федерального бюджета.

Проект стартовал осенью 2022 года и быстро набрал популярность: по программам «Кода будущего» начали учиться уже 130 тысяч детей.

«Школьников будут обучать самым передовым и актуальным языкам программирования. Сфера IT развивается достаточно быстро, а парадигмы разработки меняются с завидной регулярностью. Естественно, образовательные программы иногда даже не поспевают за тем, что сейчас происходит внутри этой сферы. А люди, которые готовят этот курс, они могут проследить тенденцию этих изменений и могут сделать программу для учеников современной. Чтобы знания, которые они получили на этих курсах, не устарели за несколько лет», — говорит руководитель карельского Фонда венчурных инвестиций Борис Валит.

Для записи доступны более 50 курсов от 21 образовательной организации, среди которых крупнейшие IT-платформы и ведущие IТ-университеты. В рамках обучения участники получат актуальное и востребованное образование, выбрав один из предложенных курсов, где изучат популярные языки программирования: Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, JavaScript и другие.

Обучение может проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Определить свой уровень и не ошибиться с курсом поможет тестирование. Оно проводится сразу после записи на курс. Новые участники смогут присоединиться к групповым занятиям, начиная со второго модуля.

 

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