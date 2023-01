Школьников приглашают на бесплатные курсы программирования

Подать заявку на прохождение курсов старшеклассники могут самостоятельно

На Госуслугах стартовал дополнительный прием заявок на курсы программирования для старшеклассников «Код будущего». Подать заявку на отдельные программы и площадки смогут ученики 8-11 классов, а также их родители или законные представители. Обучение проводится бесплатно, за счет средств федерального бюджета.

Проект стартовал осенью 2022 года и быстро набрал популярность: по программам «Кода будущего» начали учиться уже 130 тысяч детей.

«Школьников будут обучать самым передовым и актуальным языкам программирования. Сфера IT развивается достаточно быстро, а парадигмы разработки меняются с завидной регулярностью. Естественно, образовательные программы иногда даже не поспевают за тем, что сейчас происходит внутри этой сферы. А люди, которые готовят этот курс, они могут проследить тенденцию этих изменений и могут сделать программу для учеников современной. Чтобы знания, которые они получили на этих курсах, не устарели за несколько лет», — говорит руководитель карельского Фонда венчурных инвестиций Борис Валит.



Для записи доступны более 50 курсов от 21 образовательной организации, среди которых крупнейшие IT-платформы и ведущие IТ-университеты. В рамках обучения участники получат актуальное и востребованное образование, выбрав один из предложенных курсов, где изучат популярные языки программирования: Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, JavaScript и другие.

Обучение может проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Определить свой уровень и не ошибиться с курсом поможет тестирование. Оно проводится сразу после записи на курс. Новые участники смогут присоединиться к групповым занятиям, начиная со второго модуля.