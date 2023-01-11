Школьников в Карелии кормили маслом от предприятия-призрака

В школу в Муезерском районе поступила продукция, изготовленная фантомным предприятием, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Североморское межрегиональное управление обнаружило масло сомнительного качества в одной из школ Муезерского района в ноябре прошлого года.

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» Управление установило, что предприятие из Москвы произвело 41460 кг пастеризованных сливок из 675,45 кг сырья (сливок ультрапастеризованных). Жирность сливок по документам была увеличена с 10% до 65%. Затем часть этих сливок была направлена на предприятие в Белгородскую область, где из 25,4 тонн сливок пастеризованных было выработано 20 тонн сливочного масла и 5,4 кг пахты. Масло попало на предприятие в Курской области, где его использовали в качестве сырья для производства масла сладко-сливочного несоленого в упаковках по 200 гр.

Часть изготовленной продукции, в свою очередь, поступила на оптовый склад в Карелии, а оттуда на пищеблок школы в Муезерском районе.

Как отметили в Россельхознадзоре, изготовление продукции из нелогично малого объема сырья через сложную цепочку производителей может свидетельствовать о ее фальсификации.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало предприятию-изготовителю из Москвы предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Информация о несоответствующей требованиям продукции направлена в Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Ведомство проинформировало о признании московского производителя фантомным предприятием и исключении его из ФГИС «Цербер», аннулировании регистрации уполномоченных лиц.

Ранее сообщалось, маслом сомнительного качества кормили школьников на севере Карелии.