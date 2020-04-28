Школьников в поселке Карелии хотят отправить в интернат из-за разбитой дороги

Детей из поселка Кутижма Пряжинского района, которых возят в школу в Чалну, решили перевести в интернат в соседнем поселении, так как из-за плохой дороги время подвоза перестало соответствовать нормативам.

Родители школьников из Кутижмы обратились в редакцию "Столицы на Онего" и рассказали, что их детей собираются отправить в интернат.



"У нас в Кутижме четыре ученика: одна восьмиклассница, две девочки ходят в 5 и 4 класс и еще мальчишка, который в следующем году в первый класс пойдет, – объяснила жительница Кутижмы. – На протяжении десятилетий все жители села, будучи в школьном возрасте, ездили учиться в Чалну. А сегодня директор Чалнинской школы приехала к нам и сообщила, что из–за плохой дороги от нашего поселка до Чалны время подвоза учеников к школе увеличилось и перестало соответствовать нормам, поэтому наших детей хотят со следующего года в Эссойлу перевести, чтобы они там в интернате жили. Мы против и не хотим отдавать своих детей в интернат".



Редакция попросила администрацию Пряжинского района прокомментировать ситуацию перевода школьников Кутижмы из Чалны в Эссойльское поселение.



"Вопрос стал обсуждаться на основании правил безопасной перевозки детей специализированным школьным транспортом, – объяснила замглавы района по социальным вопросам Елена Илюкович. – Так как дорога регионального значения, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии, увеличивается время подвоза детей в школы. Дорожное полотно не соответствует нормативам, в этой части нами будет подготовлено письмо в Министерство транспорта".



При этом представитель районной администрации попросила родителей не волноваться, заверив, что решение будет принято после тщательной проработки.



"Если родители выступят против, то мы не можем идти против их мнения, – сказала Илюкович. – Тем более в поселке есть ученица, которая пойдет в 9 класс, и понятно, если она восемь лет училась в Чалнинской школе, на год "вырывать" ее из одного образовательного пространства в другое – это, по крайней мере, некорректно. Сейчас прорабатываем все варианты. Понимаем, решается судьба детей и родителей. Но до 1 сентября вопрос должен быть закрыт".



Заступилась за детей и Ирина Данилова, директор Чалнинской школы, которую сегодня посещают школьники Кутижмы.



"С одной стороны, должно быть как лучше ребенку, а ребенку всегда лучше быть в семье, – сказала Ирина Данилова. – С другой, есть правила безопасности, которые тоже нужно соблюдать. Есть еще третья сторона – это родители, и они вправе выбирать образовательное учреждение. И наверное, здесь человеческий фактор важно учитывать, не только километраж. Думаю, дети должны учиться у нас. Ну как родителям отдать детей в интернат?! Интернат – это очень вынужденная мера. Здесь я на стороне ребенка".



На данный момент окончательного решения о переводе школьников Кутижмы в Эссойлу не принято.



Наше издание будет следить за развитием ситуации.