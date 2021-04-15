Школьница попала под колеса иномарки в Петрозаводске (ВИДЕО)

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19:47, 15 Апреля 2021
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На Ключевой 10-летняя девочка выехала на велосипеде на дорогу и попала под машину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске на улице Антонова 15 апреля в 17.21 10-летняя девочка выехала на пешеходный переход на велосипеде и попала под колеса автомобиля Renault Logan.

По информации ГИБДД, в результате ДТП девочка получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.
ГИБДД Петрозаводска напоминает, что пересечении проезжей части велосипедист должен спешиваться. В данной ситуации это правило нарушила не только пострадавшая девочка, но проехавшая впереди нее вторая школьница.

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