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Школьница привела в военкомат 30 призывников

Новости. Общество
19:10, 23 Октября 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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Оригинальный способ вручения повесток новобранцам в военкомат придумали в Курской области.

17-летняя Анна Целикова успешно вручила уже несколько десятков повесток призывникам "города атомщиков" Курчатова Курской области. Анна в этот осенний призыв, который стартовал 1 октября в стране, решила поработать "волонтером" в военкомате. Девушка ходит по домам и вручает повестки парням, пишет "КП — Курск".

Школьница ходила по домам призывников в городе Курчатове Курской области, и молодые люди, увидев на своем пороге 17-летнюю девушку, открывали ей дверь, после чего и получали от нее повестки.

"Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва", - сказала Анна, когда ее пригласили в военкомат, чтобы вручить грамоту за отличную работу.

Все, кому девушка вручила повестки, вовремя явились на призывной пункт.

В курском военкомате говорят, что практика себя оправдала и не исключено, что ее продолжат. Ведь до конца призыва еще больше двух месяцев.

 

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