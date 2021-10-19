Школьные классы в шести районах Карелии закрыли на карантин из-за ОРВИ

В республике 17 школьных классов и 8 детсадовских групп закрыли на карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом была приостановлена деятельность 17-ти классов в 10-ти школах республики, расположенных в Сортавальском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Пряжинском и Пудожском районах. Также на карантин были отправлены 8 групп в 3-х детских садах в Сортавальском и Олонецком районах республики.

Напомним, эпидемиологический порог по ОРВИ в Карелии превышен более чем в полтора раза. Повышение уровня заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.