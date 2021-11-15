Школьный автобус с 20 детьми вылетел с трассы в Карелии, прокуратура начала проверку

Прокуратура Карелии организовала проверку аварии с участием школьного автобуса в Суоярвском районе.

Прокуратура Карелии организовала проверку аварии с участием школьного автобуса.

Напомним, 15 декабря, около 16.10 вечера школьный автобус ПАЗ, перевозивший детей после посещения бассейна по маршруту Суоярви — Тойвола, вследствие сложных дорожных и метеоусловий съехал в кювет в районе поселка Найстенъярви. С помощью попутного транспорта автобус был возвращен на дорогу и продолжил движение.

В автобусе находились 20 школьников. Пострадавших нет, все дети были доставлены домой.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований, предъявляемых к организации пассажирских перевозок и содержанию автомобильных дорог.