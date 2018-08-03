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Новости. Общество
10:04, 03 Августа 2018

"Школьный переворот" в ТРК "ЛОТОС PLAZA"! Успей перевернуть свое представление о школе!

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Список покупок к 1 сентября – теперь это не просто школьные товары! Это простор для самовыражения, целый мир, в котором ребенок может выбрать то, что ему больше всего по душе.

В ТРК "ЛОТОС PLAZA" найдется все необходимое, здесь уже обновили ассортимент к школьному сезону: появились новые коллекции, и действуют специальные предложения. И конечно, именно здесь – главная школьная ярмарка города. 

Школьная ярмарка "Школьный переворот" на втором этаже ТРК "ЛОТОС PLAZA" работает для всех с 9 августа по 9 сентября, ежедневно без перерывов с 11:00 до 19:00.

Торопитесь, чтобы успеть приобрести канцелярские товары, подобрать из множества вариантов самый удобный и красивый рюкзак и примерить школьную форму. В огромном ассортименте школьных принадлежностей будут представлены и авторские изделия ручной работы, и рюкзаки с сумками, сделанные в Петрозаводске. А еще на ярмарке вы сможете выбрать подарки для учителей ко Дню знаний.

Что важно детям? На ярмарке в ТРК "ЛОТОС PLAZA" найдется все и для первоклашек, и для будущих выпускников.

Родители, а вас точно порадуют демократичные цены и возможность купить все в одном месте. Замечательный повод собраться всей семьей и после прогулки по школьной ярмарке отдохнуть в кафе и съесть по мороженому ;)

Школьная ярмарка пройдет на 2-м этаже ТРК "ЛОТОС PLAZA" на Лесном проспекте, 47-а. Всех с наступающим Днем знаний и добро пожаловать!

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